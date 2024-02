Tuffi grandi altezze, Mondiali nuoto Doha 2024: sesta posizione per Elisa Cosetti dopo i primi due round

Buona la prima per Elisa Cosetti, che nella giornata inaugurale delle gare di tuffi dalle grandi altezze ai Mondiali di Doha 2024 si è classificata al sesto posto. Al termine dei primi due round, l’azzurra – bronzo agli Europei di Roma 2022 e nona lo scorso anno a Fukuoka al debutto mondiale – ha ottenuto un totale di 135.20 punti, arrivato grazie a due ottimi tuffi dalla piattaforma di 20 metri. Al comando della gara c’è la canadese Carlson con il punteggio di 168.90, seguita dalla statunitense Iffland (154.40) e dalla connazionale Macaulay (141.05).

“Sono molto felice perché entrambi i tuffi sono andati bene, ma ne ero sicuro perché mi sentivo molto più convinta del solito. Solitamente è difficile approcciare un mondiale fin dal primo salto ma per me che tendo a pensare troppo stranamente è il contrario. In gara sono più rilassata e riesco a fare il tuffo meglio. Trieste e l’Italia un po’ mi mancano ma stare qui è bellissimo: e poi ho anche la mia famiglia con me” ha dichiarato Cosetti ai microfoni della FIN.

