Serie A 2023/2024, giudice sportivo: nove squalificati. Ammenda per Allegri

Sono nove i calciatori squalificati dal giudice sportivo in serie A dopo la ventiquattresima giornata di Serie A. Un turno di stop per Aresti (Cagliari), Martinez Quarta (Fiorentina), Romagnoli (Frosinone), Bremer (Juventus), Romagnoli, Vecino (Lazio), Juan Jesus (Napoli), Bradaric (Salernitana), Tameze (Torino). Tra i tecnici, una giornata di squalifica per Folletti (Juventus), mentre a Massimiliano Allegri è stata inflitta un’ammenda di 10.000 euro con diffida “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara”. Tra le società, ammende a Milan (8.000 euro), Inter (4.000 euro), Bologna (2.000 euro), Salernitana (1.500 euro).