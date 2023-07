Mondiali Fukuoka 2023, tuffi: semifinale amara dalla piattaforma per Jodoin Di Maria e Biginelli, niente pass olimpici

Sarah Jodoin Di Maria e Maia Biginelli non riescono a centrare l’accesso in finale nella gara dalla piattaforma ai Mondiali di tuffi di Fukuoka 2023. In palio, per le dodici che staccavano l’accesso all’atto conclusivo, c’erano anche le carte olimpiche per Parigi 2024, ma quest’oggi – dopo la meravigliosa impresa firmata Pellacani/Bertocchi ieri – l’Italia resta a secco. Ed è un peccato, perché in particolar modo l’atleta italocanadese nell’eliminatoria aveva fornito ottime impressioni, chiudendo addirittura con il quarto punteggio assoluto, mentre Maia Biginelli si era qualificata con il quindicesimo punteggio. Invece in semifinale arrivano rispettivamente 16esima e 18esima in una gara che ha visto al comando Hongchan Quan e Yuxi Chen davanti alla messicana Gabriela Agundez Garcia. Fuori a sorpresa, per un paio di punti, la britannica Andrea Spendolini Sirieix.

Probabilmente anche la posta in palio ha pesato sulle prestazioni in semifinali delle due azzurre, che di fatto non sono mai state in corsa per il passaggio del turno. Sarah Jodoin Di Maria ha chiuso con 277.10, circa 50 punti in meno alla sua prestazione nel corso della mattinata nipponica, quando aveva invece realizzato un superbo 326.65. A parte il triplo e mezzo ritornato raggruppato da 44.80 non ci sono stati errori grossolani negli altri quattro esercizi, ma nessuno di questi è stato pulito. Sempre qualche imperfezione, specialmente nell’entrata in acqua, che non le ha permesso di stare al passo con le prime dodici.

Maia Biginelli aveva iniziato alla grande con un primo triplo e mezzo avanti carpiato da 72.00 punti che le era valso il terzo score dopo la prima rotazione. Da lì, però, una gara in salita: 42.00 con il doppio e mezzo rovesciato raggruppato, 49.60 con il triplo e mezzo ritornato raggruppato e un 26.10 con il doppio e mezzo indietro carpiato che ha messo fine alle sue residue speranze. A mente libera è tornata ad eseguire un decente doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo da 57.60 nella serie finale per un totale di 247.30.