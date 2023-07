Mondiali nuoto Fukuoka 2023: tutti i risultati di martedì 18 luglio

Tutti i risultati di martedì 18 luglio ai Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio: ecco azzurre e azzurri al via. Quinta giornata della rassegna iridata che promette ancora tanto spettacolo. Torna in acqua il Setterosa di Carlo Silipo, ma attenzione anche le 5km maschile e femminile in acque libere. Le gare di tuffi mettono in palio altre carte olimpiche per Parigi 2024 e le emozioni non mancheranno anche con il nuoto artistico. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di giornata con l’esito ed i piazzamenti degli italiani al via.

Mondiali Fukuoka 2023: risultati martedì 18 luglio

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

1.00-2.15 Nuoto in acque libere 5km femminile

ORO 1. Leonie Beck (GER) – 59:32.70

ARGENTO 2. Sharon Van Rouwendaal (NED) – 59:33.90

BRONZO 3. Ana Marcela Cunha (BRA) – 59:35.60

4. Barbara Pozzobon (ITA) – 59:35.80

21. Rachele Bruni (ITA) – 1:01.42.20

2.00 Pallanuoto femminile Kazakistan-Olanda (Gruppo B): 2-30

2.00-7.00 Nuoto artistico Duo libero – Preliminari (Gruppo B)

1. Anna-Maria ALexandri & Eirini-Marina Alexandri (AUT) – 251.4313

2. Maryna Aleksiiva & Vladyslava Aleksiiva (UKR) – 251.0981

3. Megumi Field & Ruby Remati (USA) – 225.9459

7. Linda Cerruti & Lucrezia Ruggiero (ITA) – 213.6813 – Q

3.00-4.15 Nuoto in acque libere 5km maschile

ORO 1. Florian Wellbrock (GER) – 53:58.00

ARGENTO 2. Gregorio Paltrinieri (ITA) – 54:02.50

BRONZO 3. Domenico Acerenza (ITA) – 54:04.20

3.00-5.45 Tuffi Piattaforma 10m femminile – Preliminari

1. Hongchan Quan (CHN) – 435.60

2. Yuxi Chen (CHN) – 393.00

3. Andrea Spendolini Sirieix (GBR) – 353.90

4. Sarah Jodoin Di Maria (ITA) – 326.65 – Q

15. Maia Biginelli (ITA) – 289.75 – Q

3.30 Pallanuoto femminile Spagna-Israele (Gruppo B): 22-5

5.00 Pallanuoto femminile Sudafrica-Italia (Gruppo C): 2-24

6.30 Pallanuoto femminile Argentina-Grecia (Gruppo C): 2-21

7.30-9.00 Tuffi Piattaforma 10m femminile – Semifinale

8.00-10.00 Nuoto artistico Solo libero maschile – Preliminari

9.00 Pallanuoto femminile Canada-Nuova Zelanda (Gruppo D)

10.30 Pallanuoto femminile Australia-Usa (Gruppo D)

11.00-12.30 Tuffi Team Event 3m/10m misto – Finale

12.00 Pallanuoto femminile Giappone-Ungheria (Gruppo A)

12.30-14.00 Nuoto artistico Tecnico a squadre – Finale

13.30 Pallanuoto femminile Cina-Francia (Gruppo A)