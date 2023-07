Mondiali Fukuoka 2023, nuoto artistico: Gaudet comanda nel libero individuale maschile

di Valerio Carriero 28

Kenneth Gaudet è in testa dopo la gara preliminare nel libero individuale maschile di nuoto artistico ai Mondiali di Fukuoka 2023. Lo statunitense, già argento nel tecnico individuale ha concluso la propria prova totalizzando 179.7834. Staccato di 6.7 punti il kazako Eduard Kim, secondo con 173.0499 mentre completa il podio virtuale il britannico Ranjuo Tomblin con 172.5166. Non c’erano azzurri impegnati in questa gara, che vedrà la finale andare in scena mercoledì 19 luglio a partire dalle 9.30 (ora italiana).

