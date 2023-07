Inter, ore calde per Sommer dopo la partenza di Onana

L’Inter lavora per il portiere titolare della prossima stagione. Con la cessione di Andre Onana al Manchester United che sembra ormai definita, i nerazzurri proveranno ad accelerare per Yann Sommer. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe pronto un biennale con opzione per il terzo per l’estremo difensore svizzero di proprietà del Bayern Monaco. La sua clausola rescissoria è di 6 milioni, ma i tedeschi potrebbero acconsentire a un pagamento dilazionato. I nerazzurri, che vorrebbero avere Sommer a disposizione già per la tournée in Giappone, proveranno invece a trattare sull’ingaggio di 5 milioni a stagione.