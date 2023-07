Mondiali Fukuoka 2023, tuffi: Pellacani e Bertocchi di bronzo nel sincro dai 3 metri, carta olimpica per l’Italia

Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi compiono una straordinaria impresa, conquistano il bronzo ai Mondiali di Fukuoka 2023 e guadagnano una carta olimpica non nominale per l’Italia in vista di Parigi 2024. Nel sincro dal trampolino dai 3 metri la coppia azzurra chiude con 285.99 punti, dietro solamente alle imprendibili cinesi Yai Cheng/Yiwen Chen con 341.94 e alle bravissime britanniche Scarlett Mew Jensen/Yasmin Harper con 296.58. Una prova andata in crescendo per la 20enne romana e la 28enne meneghina, che erano giunte all’ultimo serie di tuffi con 6.6 punti da recuperare sugli Stati Uniti. Ma un clamoroso errore da parte del duo nordamericano spalancava le porte della medaglia al duo azzurro. Seconda medaglia di questa rassegna iridata per l’Italia, la prima dai tuffi.

LA GARA – Le azzurre partono con un buon 47.40 grazie al ritornato carpiato nel primo obbligatorio, a cui poi fa seguito il nel rovesciato carpiato. Dopo le due rotazioni d’apertura Chiara ed Elena sono in quinta posizione con un punteggio di 93.00, ad un punto e mezzo dal podio virtuale. La prima serie libera del duo azzurro è un buon 63.00 nonostante un’entrata un pizzico abbondante da parte di Chiara Pellacani nel doppio e mezzo avanti con un avvitamento. Altra posizione guadagna e una quarta posizione con 156.00. Ci sono 6.6 punti da recuperare nell’ultima serie, un’impresa quasi impossibile. Le azzurre mettono a segno un ottimo 62.10 nel doppio e mezzo indietro carpiato e le statunitensi commettono un clamoroso errore nel doppio e mezzo avanti con un avvitamento! Solo 54.90 per loro e il bronzo è per Pellacani e Bertocchi dietro a Cina e Gran Bretagna.

“E’ una medaglia tosta, pesante. Il percorso non è stato semplice mettere insieme questa coppia, tra l’operazione alla schiena di Elena e gli studi all’estero di Chiara. Abbiamo fatto un capolavoro tutti: ragazze e staff”. A dichiararlo è il direttore tecnico Oscar Bertone. E’ un risultato che ci premia e che gratifica il nostro lavoro. E’ una medaglia che premia tutta la squadra che ha sostenuto Bertocchi e Pellacani sugli spalti costantemente e anche prima della gara; diciamo che è un successo che cancella l’amarezza per la finale dal sincro 3 metri maschile, dove abbiamo sprecato, a causa di un piccolo errore, una grande occasione. Una medaglia importante per tutto il movimento e per tutte le società che non si sono abbattute durante il Covid, riuscendo sempre a mantener viva la base da cui poi noi attingiamo. Sono orgoglioso di allenare un gruppo formato da ragazzi eccezionali, che fanno sacrifici enormi come allenarsi tutte le mattine all’alba”.