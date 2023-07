Italia campione Under 19, Kayode: “Nessuno pensava di arrivare così in alto”

Michael Kayode, autore del gol decisivo che ha consegnato all’Italia il titolo di campione d’Europa Under 19, ha parlato ai microfoni di Uefa.com esternando le sue emozioni: “Sono momenti indimenticabili per tutti noi, a partire dai miei compagni e lo staff arrivando alla mia famiglia – spiega il giovane calciatore della Fiorentina Primavera, più volte convocato da Italiano già nella scorsa stagione – Ci abbiamo sempre creduto anche se nessuno pensava di arrivare così in alto e alla fine siamo riusciti a vincere.”