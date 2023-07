Fukuoka 2023, Bertocchi-Pellacani bronzo nel sincro tre metri: “Punto di partenza per Parigi 2024”

Grande risultato per l’Italia dei tuffi, che ai Mondiali di Fukuoka 2023 festeggia la medaglia di bronzo conquistata da Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel trampolino sincronizzato da 3 metri. Un risultato che vale più del podio iridato, visto che il bronzo porta in dote anche la carta olimpica per i Giochi di Parigi 2024. “E’ un risultato più che inaspettato, praticamente non ci siamo mai allenate insieme – rivela Bertocchi – Lo sport è incredibile, ieri sono scivolata io e oggi hanno sbagliato le americane. E’ una giornata stupenda per noi, è un punto di partenza per Parigi 2024 dove sicuramente arriveremo con un’altra preparazione e un’altra consapevolezza. Io e Chiara siamo spesso state bloccate dai miei infortuni in questi anni, ma i momenti difficili ora sono passati.”

A fare eco alla compagna e amica è proprio Pellacani: “Non avevo capito che le americane avevano sbagliato, mi ha avvertito Elena. Non mi rendo conto di cosa è successo, siamo state brave e fortunate. Siamo brave ad aiutarci, io ed Elena abbiamo due caratteri molto diversi e così ci completiamo anche per affrontare la tensione della gara. Abbiamo una grande intesa e adesso potremo preparare le Olimpiadi di Parigi.”