Mondiali Fukuoka 2023, eliminatorie tuffi grandi altezze stanotte in tv: italiani, canale, orari e diretta streaming

Tutto pronto per le eliminatorie dei tuffi dalle grandi altezze maschili e femminili dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento fino a domenica 30 luglio. Lo spettacolo delle grandi altezze inizia con i primi due round: un tuffo obbligatorio ed uno intermedio. In gara per l’Italia Elisa Cosetti, bronzo europeo in carica, Davide Baraldi e Andrea Barnabà. L’appuntamento è per martedì 25 luglio, alle ore 4.30 italiane per le eliminatorie femminili e alle ore 7.00 per quelle maschili, sempre al Seaside Momochi Beach Park di Fukuoka, in Giappone. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta i round 1 e 2 delle gare dalle grandi altezze dei Mondiali di Fukuoka 2023.

STREAMING E TV – I primi due round della gara femminile di tuffi dalle grandi altezze dei Mondiali di Fukuoka 2023 saranno visibili per gli abbonati in diretta tv su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e Now, e in diretta streaming su Rai Play 3 con qualche collegamento nei momenti salienti su Rai Due. Le eliminatorie maschili saranno invece trasmesse in diretta tv su Sky Sport Summer (e in streaming su Sky Go e Now) e in chiaro su Rai Due (e in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine, tutti i risultati ed il medagliere aggiornati per non perdersi davvero nulla.