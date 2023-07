Calendario tuffi grandi altezze Mondiali Fukuoka 2023: programma, orari e tv

Il calendario completo dei tuffi dalle grandi altezze dei Mondiali di Fukuoka 2023, in programma da venerdì 14 a giovedì 27 luglio. Archiviate le gare da trampolino e piattaforma in piscina, lo spettacolo dei tuffi si sposta all’aperto, al Seaside Momochi Beach Park della città giapponese. Si tratta di gare non olimpiche, ma l’attesa è molta per gli atleti che si tufferanno da 20 metri e 27 metri (donne e uomini rispettivamente). La manifestazione godrà della copertura televisiva sui canali Sky Sport (e in streaming su Sky Go e Now), ma anche in chiaro sui canali Rai (e in streaming su Rai Play). Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di tuffi dalle grandi altezze dei Mondiali di Fukuoka 2023.

Calendario tuffi grandi altezze Mondiali Fukuoka 2023

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

MARTEDI’ 25 LUGLIO

4.30-5.45 Donne – Round 1 e 2

7.00-8.30 Uomini – Round 1 e 2

MERCOLEDI’ 26 LUGLIO

5.00-6.13 Donne – Round 3 e 4

GIOVEDI’ 27 LUGLIO

5.00-6.30 Uomini – Round 3 e 4