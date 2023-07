Inter Miami, il Tata Martino lancia Messi: “Potrebbe giocare titolare, così come Busquets”

Potrebbe già essere giunta l’ora di partire dal 1′ per Leo Messi. L’attaccante dell’Inter Miami, in gol all’esordio in pieno recupero, domani contro l’Atlanta United in Coppa di Lega potrebbe trovare la titolarità, così come spiegato alla vigilia dal tecnico, il Tata Martino: “E’ molto probabile che sia Leo che Busquets giocheranno di più e magari partiranno dall’inizio. Ma sappiamo tutti che quando Messi inizia, di solito resta in campo per tutti i 90′. Avevamo già iniziato a lavorare per cambiare il modo in cui giochiamo, ma è chiaro che con Busquets, Jordi Alba e Leo dovremo fare di più e soprattutto alzare il livello generale della squadra”.