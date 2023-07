Nuova Zelanda-Filippine in tv: data, orario, canale e diretta streaming Mondiali femminili 2023

Ecco le informazioni per seguire Nuova Zelanda-Filippine, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali femminili 2023. Allo Sky Stadium di Wellington, in Nuova Zelanda, le padrone di casa scendono in campo per il gruppo A nella seconda sfida, dopo la vittoria contro la Norvegia. Le asiatiche invece, vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta all’esordio con la Svizzera. La sfida è in programma martedì 25, calcio d’inizio alle 7:30 (ora italiana), sarà possibile seguire la partita in diretta streaming sulla piattaforma Fifa+.