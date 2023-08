Zeppieri-Couacaud oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Giulio Zeppieri se la vedrà contro Enzo Couacaud nel turno decisivo delle qualificazioni degli US Open 2023 (Stati Uniti), quarto ed ultimo Slam della stagione in partenza sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Il giovane laziale è reduce dai successi ottenuti ai danni di due connazionali come Riccardo Bonadio e Alessandro Giannessi. Partirà leggermente sfavorito contro il francese, che ha sconfitto due giocatori molto forti come lo spagnolo Jaume Munar e il kazako Mikhail Kukushkin.

Tra i due non ci sono scontri diretti da registrare. Entrambi non stanno disputando la stagione migliore della carriera. Zeppieri, tuttavia, è già riuscito a qualificarsi per il tabellone principale del Roland Garros. Qui si è arreso soltanto al secondo turno di fronte al futuro finalista norvegese Casper Ruud. Non è riuscito a staccare il pass per il main draw, invece, agli Australian Open e a Wimbledon, dove in entrambi i casi si è arreso al secondo turno del tabellone cadetto. La speranza è che possa andare diversamente in terra newyorkese.

Zeppieri e Couacaud scenderanno in campo oggi (venerdì 25 agosto). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro della giornata dalle ore 16.00 italiane (le 10.00 locali) sul Court 6. Prima di loro c’è la prosecuzione del match di secondo turno tra la colombiana Arango e la slovacca Hrunkacova, con la sudamericana in vantaggio di due break nel primo set (4-1). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). Sportface.it seguirà il terzo ed ultimo match di Zeppieri all’interno del tabellone cadetto garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.