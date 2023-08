Us Open 2023, il tabellone di qualificazione maschile: 15 gli azzurri a caccia del main draw

A Flushing Meadows è stato sorteggiato il tabellone di qualificazione maschile degli Us Open 2023, con ben 15 azzurri al via. Tre di questi sono anche tra le teste di serie, ovvero Luca Nardi (15), Giulio Zeppieri (31) e Flavio Cobolli (32). Alcuni dei nostri, come prevedibile considerando la quantità di presenze dei nostri ragazzi, si trovano in rotta di collisione tra di loro.

IL TABELLONE COMPLETO

GLI SPOT DEGLI AZZURRI

(1) Munar vs Coaucaud

Bellucci vs Kukushkin

Giannessi vs Mayot

Bonadio vs (30) Zeppieri

(4) Daniel vs Nagal

Passaro vs Hong

Comesana vs Kovalik

Gaio vs (32) Grenier

(7) Rodionov vs (WC) Kypson

Olivieri vs Shang

Agamenone vs (WC) Zheng

Gomez vs (28) Virtanen

(9) Seyboth Wild vs Kuzmanov

Kolar vs Brouwer

Mensik vs Fognini

Riedi vs (31) Cobolli

(11) Tabilo vs Millman

Travaglia vs Gombos

Gerasimov vs Mochizuki

Bergs vs (17) Cazaux

(12) Duckworth vs (WC) Svajda

Atmane vs Valkusz

Sachko vs Brancaccio

Uchida vs (23) Skatov

(13) Cressy vs Kopriva

Herbert vs De Loore

Dougaz vs Lavagno

E.Ymer vs (25) Moreno de Alboran

(15) Nardi vs Tirante

Holt vs Ritschard

Llamas Ruiz vs Collarini

Galarneau vs (22) Stricker

(16) Barrios Vera vs Nva

Dzumhur vs Vavassori

(WC) Spizzirri vs Gigante

Wu vs (18) Kovacevic