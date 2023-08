Fiorentina, colpo a sorpresa: arriva Vranckx a titolo definitivo

Nuova operazione in entrata per la Fiorentina: il club viola sta definendo, a sorpresa, l’acquisto a titolo definitivo di Aster Vranckx del Wolsfburg, centrocampista classe 2022 reduce dall’esperienza in prestito la scorsa stagione al Milan. I costi si aggirano sui 7 milioni. Nelle prossime ore il club viola conta di chiudere tutta l’operazione e di poterare Vranckx a Firenze per le visite mediche di rito e per la firma del contratto.