Travaglia-Millman oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Stefano Travaglia se la vedrà contro John Millman nel secondo turno delle qualificazioni degli US Open 2023 (Stati Uniti), quarto ed ultimo Slam della stagione in partenza sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Il marchigiano torna in scena dopo le quasi tre ore impiegate per avere la meglio nei confronti dello slovacco Norbert Gombos, battuto in rimonta al tie-break del terzo e decisivo parziale.

Esordio leggermente più tranquillo per l’australiano, che ha sconfitto in due set tirati il cileno Alejandro Tabilo. Millman, nonostante sia sceso oltre la posizione numero trecento per colpa degli infortuni, partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. Da queste parti, infatti, può vantare addirittura un quarto di finale nel 2018, edizione in cui riuscì a battere anche lo svizzero Roger Federer. Travaglia, sotto per 1-0 nei precedenti con l’australiano, proverà a recitare la sua parte. In palio il turno decisivo contro uno tra il francese Arthur Cazaux oppure il giapponese Shintaro Mochizuki.

Travaglia e Millman scenderanno in campo oggi (venerdì 25 agosto). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro della giornata dalle ore 16.00 italiane (le 10.00 locali) sul Court 9. Prima di loro c’è la prosecuzione del match di secondo turno tra la britannica Miyazaki e la russa Savinykh, con l’inglese in vantaggio di un set ed un break (6-4 3-1). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). Sportface.it seguirà il secondo match di Travaglia all’interno del tabellone cadetto garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.