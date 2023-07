Wta Varsavia 2023, Lucrezia Stefanini fuori ai quarti di finale: Siegemund vince in tre set

Lucrezia Stefanini è stata eliminata ai quarti di finale del torneo Wta di Varsavia 2023. L’azzurra dopo l’interruzione per pioggia di ieri, è stata sconfitta in tre set dalla tedesca Laura Siegemund con il punteggio di 7-6(5) 5-7 6-3 al termine di una battaglia durata in tutto ben tre ore e 24 minuti. Sarà quindi la teutonica ad affrontare più tardi nel pomeriggio la connazionale Tatjana Maria, evidentemente avvantaggiata dall’essere unica giocatrice a chiudere il proprio match ieri.

La cronaca – Dopo l’interruzione per pioggia di ieri, arrivata sulla situazione di 1-1, 30-0 e Stefanini al servizio, l’azzurra tiene senza problemi la battuta e si rivela subito molto offensiva in risposta sfruttando anche la poca continuità di Siegemund. Nel quarto game così è grande battaglia, con Stefanini che però non riesce a sfruttare ben quattro palle break e così nel gioco successivo l’azzurra subisce il contraccolpo psicologico e anche il break del 3-2 in favore della tedesca.

Il servizio però non è un’arma per nessuna delle due giocatrici, così in ogni game successivo arrivano le palle break. Stefanini recupera immediatamente il break di svantaggio e al cambio campo successivo Siegemund chiama anche medical time-out per problemi alla zona lombare. La tedesca soffre al servizio e cede ancora la battuta, mandando Stefanini a servire per il primo set. Sul 5-3 però l’azzurra non riesce a chiudere e con un eloquente 0/7 sulla seconda palla nel primo set subisce ancora il break. Stavolta Siegemund trova un buon game di battuta e completa così l’aggancio sul 5-5. Il primo set si decide così al tiebreak, dove incredibilmente la tedesca da un vantaggio di 5-1 inizia a sbagliare di tutto regalando di fatto il 5-5 a Stefanini. Nel momento decisivo però Siegemund chiude con la smorzata vincente e un errore di rovescio di Stefanini.

Il secondo set ha tutt’altro andamento, con Stefanini che ottiene il break in apertura e vola con il doppio break sul 5-2. Al momento di chiudere ecco però un prolungato passaggio a vuoto dell’azzurra, che perde entrambi i break di vantaggio e consente a Siegemund di rientrare ancora una volta sul 5-5. Stavolta però l’italiana non demorde, si riprende subito il break e chiude sul 7-5 evitando il tiebreak. Il terzo set conferma l’andamento ondivago, con Siegemund che trova il break sul 3-1 ma subisce l’immediata reazione di Stefanini. L’azzurra però perde ancora la battuta sul 5-3 e consente così alla sua avversaria di chiudere.