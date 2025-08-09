Tanti match amichevoli per le squadre di Serie A a sole due settimane dall’inizio del massimo campionato italiano

Si sono giocate diverse partite amichevoli in questo pomeriggio di sabato 9 agosto 2025. Dopo il pareggio nei regolamentari della Fiorentina sul campo del Manchester United (vittoria inglese ai rigori), altre sei squadre del massimo campionato italiano hanno giocato match internazionali.

Il risultato che balza subito all’occhio è sicuramente il pesante ko dell’Atalanta di Juric che perde 4-0 contro i tedeschi del Colonia. Sorridono le romane, entrambe 1-0 nei rispettivi incontri, mentre pareggia il Milan con il Leeds. Sconfitte di misura per Parma e Verona.

Milan, pareggio con Gimenez in gol. Soulé e Cancellieri per le capitoline

Andiamo però a vedere nel dettaglio quello che è successo partendo proprio dall’Atalanta: due reti per tempo per i tedeschi con Thielmann (che si ripeterà nella ripesa) e Kaminski oltre al 4-0 di Waldschmidt su calcio di rigore, un brusco stop dopo i successi con Atalanta U23, Lipsia e Monza.

Test importante per il Milan che trova l’1-0 con Santiago Gimenez ma si fa recuperare dalla rete di Stach del Leeds, squadra neopromossa in Premier League. Per il nuovo arrivo Jashari ben 60′ da titolare dove ha giocato una buona gara mentre zero minuti per Modric.

La Roma riscatta il pesante 4-0 dell’Aston Villa di tre giorni fa battendo l’Everton con gol di Soulé, già a segno con il Lens. Alla Lazio basta il gol di Cancellieri per avere la meglio contro il Bunrley. Perde il Verona, 1-0 col St. Pauli, così come il Parma con l’Heeidenheim per 2-1, non basta il tentativo di rimonta targato Pellegrino.