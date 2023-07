Napoli, De Laurentiis: “Champions tutta questione di fortuna, non vi dico dove mi è rimasto 0-4 col Milan”

“La Champions? È tutta una questione di fortuna”. Così Aurelio De Laurentiis dal ritiro di Castel Di Sangro del Napoli, parlando di alcuni temi riguardanti la Champions, dalla quale è stato eliminato dal Milan, che ha anche inflitto una brutta sconfitta in campionato agli azzurri: “A me quello 0-4 di Napoli-Milan mi è rimasto non posso dire dove”. Quindi sul pubblico: “In Trentino sono venuti 80 mila tifosi, speriamo che qui vengano in 150 mila”.