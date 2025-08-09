ATP Cincinnati, quattro italiani in campo: Musetti, Sinner, Cobolli e Sonego
C’è tanta attesa per Jannik Sinner e non solo all’ATP Cincinnati: ecco gli appuntamenti di sabato 9 agosto 2025
Comincia a tingersi sempre più d’azzurro il tabellone maschile del torneo ATP Cincinnati. Il Masters 1000 vino l’anno scorso da Jannik Sinner vedrà quest’oggi, sabato 9 agosto 2025, il debutto proprio dell’altoatesino numero uno del mondo e di altri tre italiani ovvero Musetti, Cobolli e Sonego.
Jannik sfiderà il colombiano Galan nel primo turno del torneo statunitense mentre Sonego se la vedrà con il belga Bergs. Ci sarà poi spazio per un doppio Italia-Francia poiché Musetti affronterà Bonzi e Cobolli invece giocherà contro Atmane, anch’esso tennista transalpino.
ATP Cincinnati, gli orari delle partite degli italiani
Andiamo però a vedere nel dettaglio quando giocheranno i nostri Azzurri in questo primo turno dell’ATP 1000 Cincinnati. Il primo a scendere in campo sarà Musetti con Bonzi alle ore 17:00 sul campo 10 e subito dopo, sempre lì, Cobolli sfiderà come detto Atmane verso le 21/21:30.
Sinner avrà l’onore da campione in carica e numero uno al mondo di giocare sul Centrale come secondo match sul Centrale dopo Martinez-Paul dunque appuntamento verso le ore 20:00. Infine spazio a Sonego che sfiderà Bergs subito dopo il termine di Wong-Humbert sul campo 9.