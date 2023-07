Wta Varsavia 2023: montepremi e prize money con Giorgi e Stefanini

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 250 di Varsavia 2023, evento in programma dal 24 al 30 luglio sul cemento polacco. A fare gli onori di casa non può che essere la numero uno al mondo Iga Swiatek, che sogna di essere profeta in patria. Il seeding vede la presenza di altre giocatrici di spicco come Karolina Muchova, finalista del Roland Garros, le cinesi Zhu e Zhang e le ceche Noskova, Linda Fruhvirtova e Siniakova. Al via anche due tenniste azzurre, vale a dire Camila Giorgi e Lucrezia Stefanini. Il montepremi totale dell’evento che si svolgerà in Polonia è di €233.180, con la vincitrice che porterà a casa anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 250 VARSAVIA 2023

PRIMO TURNO – € 2.438 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 3.410 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 5.580 (60 punti)

SEMIFINALE – € 9.810 (110 punti)

FINALISTA – € 17.590 (180 punti)

VINCITRICE – € 29.760 (280 punti)