Tabellone Wta Varsavia 2023: Swiatek cerca il successo in casa, Giorgi e Stefanini al via

Il tabellone del WTA 250 di Varsavia 2023, con Camila Giorgi e Lucrezia Stefanini a caccia di un buon risultato. La prima e chiara favorita del torneo è senza dubbio la numero uno del mondo Iga Swiatek che proverà a trionfare davanti al pubblico di casa. Camila parte tra le teste di serie, mentre Lucrezia non è stata fortunata in un sorteggio che l’ha messa subito di fronte alla temibile ceca Linda Fruhvirtova.

TABELLONE PRINCIPALE WTA 250 VARSAVIA

PRIMO TURNO

(1) Swiatek vs Abduraimova

Liu vs Yuan

Kucova vs Hruncakova

(Q) vs (8) Noskova

(3) Siniakova vs Watson

Ponchet vs (Q)

Hibino vs Wickmayer

Martincova vs (5) Zhang

(7) L. Fruhvirtova vs Stefanini

(Q) vs Burrage

(WC) Chwalinska vs Siegemund

Xiy. Wang vs (4) Zhu

(6) Giorgi vs Maria

Tauson vs Snigur

(Q) vs (WC) Ewald

Sasnovich vs (2/WC) Muchova