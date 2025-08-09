Nei regolamentari la partita tra Manchester United-Fiorentina è terminata 1-1 all’Old Trafford: a segno il nuovo acquisto

Era un test importante per la Florentina di Stefano Pioli, impegnata nella trasferta dell’Old Trafford contro il Manchester United. È successo tutto nel primo tempo per quanto riguarda le reti con il gol di Sohm all’ottavo minuto e l’autorete di Gosens al venticinquesimo.

Dopodiché il match si è prolungato ai calci dirigere dov’è costato caro l’errore di Parisi per il 5-4 complessivo nei tiri da rigore a favore dei Red Devils. Sconfitta naturalmente ininfluente per i Viola che possono essere soddisfatti di aver giocato così un mach molto complicato.

Fiorentina, ci siamo: buona prestazione dei Viola

Infatti il Manchester United è da considerarsi sulla carta una squadra superiore alla Fiorentina, anche solo semplicemente per i tantissimi milioni spesi per migliorare una rosa che l’anno scorso ha raccolto veramente nulla confronto a quelle che sono le ambizioni di club.

Ottime notizie arrivano da Sohm, molto abile a colpire con qualità su sviluppi di calcio d’angolo. La rete dei Red Devils arriva con una vistosa spinta su Gosens che la mette alle spalle di De Gea, applauditissimo dopo i 12 anni passati con la maglia del Manchester United.

Molto positivo anche il discorso della forma fisica poiché i Red Devils cominceranno il campionato già domenica 17 agosto 2025 alle ore 17:30 con il big match casalingo contro l’Arsenal mentre il via del campionato italiano è una settimana più tardi con i Viola che debutternno domenica 24 agosto alle ore 18:30 con il Cagliari.