Il club francese punta sul neoacquisto Chevalier: sullo sfondo Manchester United, Galatasaray e l’ipotesi Real Madrid nel 2026

Il Paris Saint-Germain è scosso dal “caso Donnarumma”. Il portiere della Nazionale italiana non ha accettato le proposte di rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026, e il club campione d’Europa sembra pronto a cambiare le gerarchie tra i pali.

Su input di Luis Enrique, il Psg ha investito 55 milioni per prelevare dal Lilla Lucas Chevalier, diventato il terzo portiere più costoso della storia dopo Kepa e Alisson. Il nazionale francese, attuale vice di Maignan, potrebbe esordire da titolare già nella Supercoppa europea del 13 agosto a Udine contro il Tottenham.

Nonostante l’affetto dei tifosi, Donnarumma potrebbe lasciare Parigi: Manchester United e Galatasaray si sarebbero già mossi, ma resta in piedi l’ipotesi che il portiere resti un’ultima stagione per poi trasferirsi da svincolato al Real Madrid, nel luglio 2026, quando scadrà anche il contratto di Courtois.