Dai 400 di Sibilio alle pedane di Weir, Ponzio, Molinarolo e Osakue: tanti protagonisti in gara. Diretta streaming su Sportface Tv dalle 18.15.

Oggi pomeriggio, allo stadio Renato Mancassola di Lonigo (Vicenza), va in scena la settima edizione del Meeting Brazzale, appuntamento di prestigio a poco più di un mese dai Mondiali di Tokyo. Dopo gli Assoluti, tornano in pista e in pedana molti azzurri pronti a misurarsi con avversari di livello internazionale.

Nei 400 metri occhi puntati su Alessandro Sibilio, argento europeo e primatista italiano dei 400 ostacoli, stavolta impegnato sulla distanza piana, dove affronterà Brayan Lopez e Matteo Raimondi. Nel peso si rinnova il duello tra Zane Weir e Nick Ponzio, mentre nell’asta ci sarà tutto il podio tricolore con Elisa Molinarolo, Maria Roberta Gherca e Virginia Scardanzan.

Daisy Osakue, fresca di titolo italiano, punta a confermarsi nel disco contro Stefania Strumillo e Diletta Fortuna. Attesa anche per la triplista vicentina Ottavia Cestonaro, opposta alla tedesca Caroline Joyeux, campionessa europea a squadre. Nel giavellotto spicca la presenza del campione olimpico 2016 Thomas Rohler, che sfiderà Giovanni Frattini e Michele Fina.

Completano il programma i 100 metri con Roberto Rigali, gli 800 femminili di Elena Bellò e Serena Troiani e i 400 donne con Alessia Seramondi. L’evento è organizzato da Atletica Vicentina con la collaborazione di GS Leonicena Atletica e AC Lonigo.