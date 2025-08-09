Alla piscina del Foro Italico di Roma, prime finali e grandi conferme dopo il Mondiale di Singapore. Oltre 50 atleti in gara.

Roma accoglie l’eco delle imprese di Singapore nella prima giornata degli Assoluti estivi di tuffi, in corso allo Stadio del Nuoto. Tre finali e tre conferme per l’Italia: Giovanni Tocci si riprende il titolo dal trampolino da un metro con 403.40 punti, superando l’amico e rivale Lorenzo Marsaglia (380.10), vincitore della rassegna invernale.

