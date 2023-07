Wta Varsavia 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Giorgi e Stefanini

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del Wta 250 di Varsavia 2023 (Polonia), torneo di scena da lunedì 24 a domenica 30 luglio sui campi in cemento della città polacca. La prima testa di serie sarà la padrona di casa Iga Swiatek, seguita da un’altra giocatrice di spicco come Karolina Muchova, finalista del Roland Garros. Tra le altre teste di serie annoveriamo le cinesi Zhu e Zhang e le ceche Noskova, Linda Fruhvirtova e Siniakova. Al via anche due tenniste italiane, vale a dire Camila Giorgi e Lucrezia Stefanini.

La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà possibile seguire il torneo anche in streaming tramite la live streaming disponibile sul sito ufficiale della stessa emittente, fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il WTA 250 di Varsavia 2023 e tutti gli impegni delle italiane fornendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti, news, highlights, approfondimenti e le parole dei protagonisti per tutto l’arco dei sette giorni dell’evento.

PROGRAMMA E COPERTURA WTA 250 VARSAVIA

SUPERTENNIS

Lunedì 24 luglio – differita alle ore 23.00 (primo turno)

Martedì 25 luglio – differita alle ore 23.00 (primo turno)

Mercoledì 26 luglio – differita alle ore 23.00 (secondo turno)

Giovedì 27 luglio – differita alle ore 23.00 (secondo turno)

Venerdì 28 luglio – differita alle ore 23.00 (quarti di finale)

Sabato 29 luglio – differita alle ore 23:00 (semifinali)

Domenica 30 luglio – LIVE alle ore 13.00 (finale)

SUPERTENNIX

Lunedì 24 luglio – LIVE dalle ore 11.00 (primo turno)

Martedì 25 luglio – LIVE dalle ore 11.00 (primo turno)

Mercoledì 26 luglio – LIVE dalle ore 11.00 (secondo turno)

Giovedì 27 luglio – LIVE dalle ore 11.00 (secondo turno)

Venerdì 28 luglio – LIVE dalle ore 11.00 (quarti di finale)

Sabato 29 luglio – LIVE alle ore 13.00 (semifinali)

Domenica 30 luglio – LIVE alle ore 13:00 (finale)