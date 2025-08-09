Il tecnico bianconero chiude la tournée in Germania: “Bremer e Koopmeiners protagonisti, David e Joao Mario titolari contro il Borussia”.

Ultimo giorno di lavoro in Germania per la Juventus di Igor Tudor, che domani alle 17.30 affronterà il Borussia Dortmund nell’ultima amichevole della tournée tedesca. Il tecnico si è detto soddisfatto della settimana: “Bellissimo posto, clima ideale, i ragazzi hanno lavorato con grande voglia e professionalità. Domani sarà una bella partita, stadio pieno, avversario di livello. Dobbiamo dare minutaggio e mettere in campo ciò che abbiamo provato”.

Le parole su Vlahovic

Sul mercato e sul futuro di Dusan Vlahovic, Tudor ha spiegato: “Parlo con tutti, Dusan è molto professionale e sta lavorando bene. Io e il club siamo in costante comunicazione, siamo in sintonia. Questa è una rosa importante, una squadra seria che vuole fare bene in campionato. David e Joao Mario si stanno integrando e giocheranno dall’inizio domani”.

Capitolo singoli: “Bremer partirà titolare, sarà la sua stagione. Koopmeiners lavora bene e avrà un ruolo importante”. Assente per precauzione Nico Gonzalez. Dopo il match con il Borussia, i bianconeri sfideranno l’Atalanta il 16 agosto (Trofeo Bortolotti) e la Next Gen il giorno successivo, modulando il lavoro per arrivare al meglio all’esordio ufficiale.