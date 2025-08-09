La stagione 2025/26 del rugby scatterà il 19 ottobre. Definiti gironi, promozioni e date chiave fino alle finali di maggio.

La Federazione Italiana Rugby ha reso noti i calendari della Serie A maschile, Serie A femminile e Serie B per la stagione 2025/26, oltre alla formula del Campionato Nazionale Under 18 maschile, che inizierà con i barrage di metà settembre.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

La Serie A maschile sarà divisa in un girone meritocratico da 10 squadre e tre gironi geografici da 10 nel Gruppo 2, con una sola promozione in Serie A Élite e play-off dal 3 maggio 2026. Stessa data di inizio per la Serie A femminile, articolata in un girone meritocratico e due territoriali da 6 squadre, con la regular season che si chiuderà il 22 marzo e la finale scudetto il 17 maggio.

In Serie B, cinque promozioni dirette in A e tre tramite play-off. Il campionato inizierà il 19 ottobre e terminerà con le finali promozione il 31 maggio 2026.

Per l’U18, 30 squadre divise in tre gironi: via il 12 ottobre e finalissima per lo scudetto di categoria il 31 maggio 2026.

Il calendario completo è disponibile qui ➡️ federugby.it/ufficializzati-i-calendari-di-serie-a-maschile-femminile-e-della-serie-b-u18-maschile-definiti-i-primi-barrage