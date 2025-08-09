Palla a due alle 20.00 al PalaTrieste, diretta su Sky Sport Basket. Pozzecco: “Per me emozione speciale, giochiamo per crescere ancora”

Terzo appuntamento del percorso di preparazione dell’Italia a EuroBasket 2025. Dopo le due vittorie nella “Trentino Basket Cup”, gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco affrontano questa sera la Lettonia al PalaTrieste (ore 20.00, Sky Sport Basket).

In campo 14 giocatori, con l’innesto di Darius Thompson. Per il CT, triestino di nascita, è un ritorno emozionante: “Qui ho debuttato nel 2022 con la Nazionale, sarà speciale rivedere tanti amici e avere in tribuna mia figlia Gala. La Lettonia è forte e ambiziosa, ma per noi conta fare un passo in più ogni giorno verso il 28 agosto”.

A Bologna l’ultimo test

L’ultima amichevole in Italia si giocherà il 14 agosto a Bologna contro l’Argentina, prima del Torneo dell’Acropolis in Grecia.