L’inglese del Manchester City, in rotta con Guardiola, sarebbe il sogno di Antonio Conte per rinforzare l’attacco. Ma i 15 milioni netti a stagione complicano l’operazione.

Con Giacomo Raspadori sempre più vicino all’Atletico Madrid, il Napoli guarda con interesse al mercato internazionale per regalare a Antonio Conte un rinforzo di peso nel reparto offensivo. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista è quello di Jack Grealish, esterno offensivo del Manchester City e campione d’Europa con la nazionale inglese.

L’ex Aston Villa è reduce da una stagione complicata e i rapporti con Pep Guardiola non sarebbero più idilliaci. Uno scenario che potrebbe aprire alla cessione, con il Napoli pronto a inserirsi per colmare il vuoto lasciato da Kvaratskhelia e, a breve, da Raspadori.

Il nodo ingaggio

Dal punto di vista tecnico, Grealish rappresenterebbe il profilo ideale: velocità, dribbling e grande esperienza internazionale. Il problema resta l’ingaggio: 15 milioni di euro netti a stagione, una cifra proibitiva non solo per il club azzurro ma anche per molte altre big europee. Per trasformare il sogno in realtà, servirebbe un importante sforzo economico o la disponibilità del giocatore a rivedere le proprie pretese.