Altra cessione per il Milan che dopo Reijnders e Theo Hernandez su tutti aggiunge un altro elemento alla lista dei cedibili

Era nell’aria la cessione di Malick Thiaw dal Milan al Newcastle e proprio dopo l’amichevole tra i rossoneri e il Leeds sono arrivate conferme a riguardo: il difensore tedesco approderà in Premier League indossando la maglia dei Magpies, un trasferimento da 40 milioni di euro.

Ennesima cessione importante dunque per i rossoneri che dopo l’addio di Reijnders al Manchester City e quello di Theo Hernandez all’Al Hilal, Igli Tare mette a referto un altro movimento in uscita con l’ex Schalke 04 pronto ad approdare alla corte di Eddie Howe.

Milan, Thiaw ai saluti: è pronto per l Premier League

Malick Thiaw era seguito anche da altre squadre, a partire dalla Juventus che aveva provato ad inserirlo nella trattativa per Dusan Vlahovic. Anche il Bayer Leverkusen aveva messo nel mirino il giocatore, specialmente quando i rossoneri erano intenzionati ad acquistare Granit Xhaka, andato infine al Sunderland.

Per Thiaw alla fine è arrivato il Newcastle che con 40 milioni bonus compresi ha sbaragliato la concorrenza. Il classe 2001 lascia dunque i lombardi dopo 85 presenze con 1 gol e 2 assist a referto oltre naturalmente ad una crescita esponenziale rispetto ai primi anni allo Schalke 04.

Come riportano gli esperti di calciomercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l’accordo è in fase avanzata e il giocatore voleva solo e solamente il Newcastle. A breve si lavorerà per le visite mediche e infine ci sarà la firma sul contratto per ufficializzare il trasferimento.