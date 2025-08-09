In acqua tutti i big azzurri nella seconda giornata degli Assoluti Estivi, finale dalle 17 in diretta su Rai Play Sport 1.

Il capitano della Nazionale, Giovanni Tocci, lo aveva detto alla vigilia: “Abbiamo mantenuto la forma mondiale e abbiamo buone sensazioni”. La seconda giornata degli Assoluti Estivi Open conferma le sue parole, con risultati di alto livello già dalle eliminatorie.

Dal metro guida Elisa Pizzini (Fiamme Gialle / CC Aniene) con 245.75 punti, reduce dal titolo italiano dai tre metri conquistato venerdì. Dal trampolino olimpico, Tocci (Esercito / AQA Cosenza) è in testa con 416.60, seguito da vicino dall’amico e compagno di sincro Lorenzo Marsaglia (Marina Militare / CC Aniene) e da Matteo Cafiero (Fiamme Oro / Can Milano).

Tra le donne, la campionessa italiana ed europea Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare / MR Sport F.lli Marconi) domina con 253.05 punti, confermando il suo stato di forma dopo il nono posto mondiale di Singapore.

Dalle 17:00 le finali saranno trasmesse in diretta su Rai Play Sport 1, con telecronaca di Nicola Sangiorgio e commento tecnico di Massimiliano Mazzucchi. Oltre 50 gli atleti iscritti, con tutti gli azzurri reduci dai Mondiali, eccezion fatta per Chiara Pellacani, grande protagonista iridata.