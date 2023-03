Wta Indian Wells 2023, Rybakina e Swiatek in semifinale: battute Muchova e Cirstea

Elena Rybakina e Iga Swiatek hanno completato il quadro delle semifinaliste del WTA 1000 di Indian Wells. La kazaka e la polacca hanno infatti vinto i rispettivi match di quarti di finale, che li vedevano opposte a Karolina Muchova e Sorana Cirstea. Decisamente più sofferta la vittoria di Rybakina, che ha superato la ceca Muchova con il punteggio di 7-6(4), 2-6, 6-4 dopo due ore e 45 minuti di gioco. La testa di serie numero 10 del torneo è stata abile a rimanere in corsa nel primo set, quando sotto di un break ha concesso un set point all’avversaria nel quinto game salvo poi sprecarne uno pochi secondi prima del tiebreak. Qui un parziale di tre punti consecutivi ha concesso a Rybakina il vantaggio, ma il secondo set ha visto una Muchova molto più solida lasciare solo tre punti al servizio mentre la kazaka ha perso in due occasioni la battuta. Le parti si sono però ribaltate nel terzo set, con Muchova subito sotto di un break e Rybakina pronta a lasciare le briciole all’avversaria per poi chiudere al terzo match point.

Molto più agevole la vittoria della numero uno del mondo Iga Swiatek, che raggiunge proprio Rybakina nella semifinale della parte alta del tabellone battendo Sorana Cirstea per 6-2, 6-3 in un’ora e 22 minuti di gioco. Dopo una partenza in sordina, con break e controbreak immediato dell’avversaria, ecco che la polacca inizia a macinare il suo gioco estremamente solido senza mai apparire in difficoltà. La rumena d’altro canto perde cinque dei primi sei turni di battuta del match, trovandosi sotto 3-0 anche nel secondo set con il doppio break di svantaggio. Qui Swiatek si deconcentra e concede un break, ma subito dopo si ricompone e chiude senza particolari difficoltà.