Wta Indian Wells 2023: Giorgi incanta per un set, poi Pegula rimonta e vince

Camila Giorgi incanta per un set, ma sulla lunga distanza deve arrendersi a Jessica Pegula nel secondo turno del Wta 1000 di Indian Wells. La numero tre del ranking mondiale cede la prima frazione con il punteggio di 6-3, ma reagisce alla grande e dispone con un 6-1 6-2 dell’azzurra nei successivi due parziali di gioco.

LA PARTITA – Partenza sprint per Camila, che regala spettacolo sul campo principale nei primi games dell’incontro. L’azzurra rimonta a 0-40 nel gioco d’apertura, poi strappa due volte il servizio alla sua avversaria e va avanti 4-0. Perde un turno di battuta sul 4-1, ma gestisce poi il parziale fino al 6-3 conclusivo. Purtroppo, poi inizia una nuova partita. Pegula diventa più solida e le certezze della tennista marchigiana iniziano a vacillare. Si apre un parziale di nove games a uno a favore della statunitense, che vince 6-1 il secondo set e si porta sul 3-0 nel terzo. Camila prova a reagire con un break, ma non riesce più a tenere un servizio e si arrende per 6-2.