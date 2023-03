Nba 2022/2023: Embiid allo scadere regala il successo ai 76ers, terza W di fila per i Lakers

Sei le partite che si sono disputate nel corso della nottata italiana NBA e molte di esse si sono decise al fotofinish. Quella, ad esempio, tra Philadelphia 76ers e Portland Trail Blazers, che ha visto i primi imporsi per 120-119 grazie ad un game winner di Joel Embiid con 1″ sul cronometro dei regolamentari. Successo importante per i padroni di casa, che si avvicinano ulteriormente alla seconda posizione in classifica della Eastern Conference occupata dai Boston Celtics.

I 33 punti di Jimmy Butler permettono ai Miami Heat di superare 119-115 i Cleveland Cavaliers, ai quali non è bastata la performance da 42 punti di Donovan Mitchell. Successo fondamentale in chiave qualificazione ai play-in anche per gli Atlanta Hawks, che superando 107-114 a domicilio Washington aumentano il margine proprio nei confronti della squadra della Capitale.

I nuovi Brooklyn Nets di Mikal Bridges e Spencer Dinwiddie si impongono 123-124 dopo un tempo supplementare contro i Minnesota Timberwolves. Quest’ultimi erano riusciti a portare il match all’overtime grazie ad un canestro di Naz Reid con 2 decimi di secondo sul cronometro, ma nei 5 minuti aggiuntivi hanno dovuto capitolare sotto le triple degli avversari. Ora Minnesota deve guardarsi alle spalle dai Los Angeles Lakers, che infilano la terza vittoria consecutiva. Fondamentale D’Angelo Russell, che torna dopo due settimane di stop e ne mette 28 per sconfiggere 122-112 i Toronto Raptors.

Sconfitta indolore per i Denver Nugges, ormai sempre più avviati verso il primo seed della Western Conference. Nonostante uno Jokic da 37+11+11 la franchigia del Colorado si fa sorprendere 128-120 dai San Antonio Spurs, autori di una buona prestazione di squadra. Ben sette i giocatori in doppia cifra, con Keldon Johnson miglior realizzatore a quota 23.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Notte tra venerdì 10 e sabato 11 marzo

