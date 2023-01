Wta Adelaide 2 2023, Bencic lascia le briciole a Kasatkina: 6-0 6-2 in finale e ottavo titolo in carriera

Una cosa è certa, gli spettatori che ad Adelaide avevano comprato i biglietti per assistere alle semifinali e finale del torneo femminile di tennis non ne hanno visto molto. Ieri due ritiri che non hanno permesso la disputa delle sfide, oggi la finale a stento ha toccato l’ora di gioco, e se l’è aggiudicata Belinda Bencic, vincitrice con il punteggio di 6-0 6-2 su Daria Kasatkina. Un match decisamente a senso unico, in cui la svizzera non ha concesso neanche l’ombra di una palla break. Ottavo titolo per la classe 1997, che con questo risultato rientra nella top-10 WTA proprio al n°10.