Wta Elite Trophy Zhuhai 2023, Kasatkina vola in semifinale. Vincono anche Ostapenko e Samsonova

Arrivano nuovi verdetti da Zhuhai, dove quest’oggi si è svolta terza giornata dedicata agli incontri di Round Robin del WTA Elite Trophy 2023. La prima giocatrice ufficialmente qualificata alle semifinali è Daria Kasatkina, la quale ha ottenuto la seconda vittoria in altrettanti incontri, superando Magda Linette con il punteggio di 6-3 6-4; la sfida in programma domani tra la polacca e Barbora Krejcikova sarà quindi ininfluente ai fini della classifica.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

I GIRONI

RISULTATI E CLASSIFICHE

Vince anche Jelena Ostapenko, che supera in rimonta Donna Vekic 4-6 6-4 6-1 e ci regala un match tutto da vivere domani contro Qinwen Zheng con in palio l’accesso alla semifinale. Fuori dai giochi, invece, la croata che ha ottenuto due sconfitte su due. Nell’ultimo match di giornata esordio vincente per Liudmila Samsonova: 4-6 6-2 6-1 lo score con il quale ha sconfitto la wild card Lin Zhu. La russa, vincendo domani il derby contro Kudermetova, si regalarebbe un posto tra le migliori quattro.