Tunisia, arrestato il presidente della Federcalcio Wadie Jary per corruzione

Vero e proprio terremoto nel calcio in Tunisia, dove il presidente della federazione del paese nordamericano, Wadie Jary, è stato arrestato in seguito a un’indagine di corruzione. Lo ha comunicato Chokri Hamda, portavoce del ministero della Gioventù e dello Sport, che ha parlato di un’inchiesta su presunta “corruzione finanziaria all’interno della Federazione” con arresto arrivato in seguito a una “denuncia giudiziaria presentata dal ministero in merito all’illegalità di un contratto concluso tra la federazione e un direttore tecnico”. Già a capo della Federcalcio tunisina dal 2012, Jary era già stato al centro di diverse indagini tra cui per partite truccate, riciclaggio di denaro, appropriazione indebita e corruzione.