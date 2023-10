Osimhen esalta Chukwueze: “Posso scommettere la mia vita sul suo talento”

Victor Osimhen, è ben noto, era stato tra i principali sponsor di un trasferimento in Italia di Samuel Chukwueze, poi effettivamente arrivato al Milan, ma fin qui un po’ in difficoltà a livello fisico e a trovare spazio. Intervenuto a TVPlay, l’attaccante del Napoli ha ancora esaltato il compagno di nazionale con la Nigeria: “E’ un grande talento per la sua età, anche io ho fatto fatica anche io i primi due mesi in Italia. Lui arriva da un campionato diverso, posso scommettere la mia vita sul suo talento. Deve credere in se stesso ed emergerà fuori”.