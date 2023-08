Wta Cincinnati 2023, fuori la campionessa uscente Garcia. Brillano le ceche: in quattro agli ottavi di finale

Poche sorprese nel secondo turno del WTA 1000 di Cincinnati, ad esclusione della sconfitta della campionessa uscente Caroline Garcia. La testa di serie numero sei del tabellone si è arresa con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 da Sloane Stephens, ma considerate le difficoltà incontrate dalla transalpina in questa sua annata 2023 viene difficilmente considerarlo un vero e proprio upset, a maggior ragione contro una tennista in grado sempre di poter esprimersi su ottimi livelli sui campi veloci nordamericani.

Iga Swiatek la scorsa settimana dovette faticare tre set per avere l meglio su Danielle Collins, mentre questa volta decide di voler fare le cose di fretta: 6-1 6-0 e accesso in ottavi, dove sfiderà la promessa cinese Qinwen Zheng. La vincitrice del recente torneo di Palermo ha rimontato l’eterna Venus Williams imponendosi per 1-6 6-2 6-1. Nella parte alta del tabellone avanzano Elena Rybakina in tre set su Ostapenko e prossima avversa di Jasmine Paolini, così come Coco Gauff, che si è sbarazzata con un perentorio 6-2 6-2 di Sherif. Ora la giovane stella di casa affronterà un’altra temibile teenager, ovvero Linda Noskova, in grado di aggiudicarsi il derby contro Kvitova. Avanza anche la vincitrice di Wimbledon Marketa Vondrousova: 6-4 6-2 a Potapova.

Nella parte bassa soffre, ma avanza, Aryna Sabalenka: 7-5 2-6 6-4 lo score con il quale ha battuto la qualifica Ann Li. Ora affronta Daria Kasatkina in un match tutt’altro che semplice, quantomeno sulla carta. Tanti gli incontri lottati e decisi sul filo di lana: Maria Sakkari si è imposta per 7-5 al terzo su Sorana Cirstea, mentre Ons Jabeur ha vinto al tie-break decisivo sull’ucraina Kalinina. Vittoria in tre set anche per Vekic su Azarenka, Bouzkova su Mertens e Muchova su Martic.