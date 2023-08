Masters 1000 e Wta Cincinnati 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 17 agosto

Il programma e gli orari di gioco del torneo combined di Cincinnati 2023 per la giornata di giovedì 17 agosto. Si giocano tutti gli ottavi di finale degli eventi ATP e WTA, quindi tanta la carne al fuoco. Ad iniziare dal rematch tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul, con il numero uno al mondo che vorrà prendersi la rivincita dopo la sconfitta di sei giorni fa in Canada. Resta ancora in corsa un’unica azzurra, ovvero Jasmine Paolini, che nella serata italiana scenderà in campo contro la numero quattro della classifica Elena Rybakina.

CENTER COURT

Ore 17:00 – (10) Vondrousova vs Stephens

a seguire – (4) Tsitsipas vs Hurkacz

a seguire – (1) Alcaraz vs (14) Paul

Ore 01:00 – (Q) Noskova vs (7) Gauff

a seguire – (PR) Monfils vs (2) Djokovic

GRANDSTAND

Ore 17:00 – (16) Zverev vs (3) Medvedev

a seguire – (1) Swiatek vs Zheng

a seguire – Bouzkova vs (3) Pegula

Ore 01:00 – (Q) Lajovic vs (9) Fritz

STADIUM 3

Ore 17:00 – (LL) Popyrin vs Ruusuvuori

a seguire – (WC) McDonald vs Mannarino

a seguire – (WC) Wawrinka vs (Q) Purcell

(5) Jabeur vs Vekic

PORSCHE COURT

2°match dalle 17:00 – (8) Sakkari vs Muchova

a seguire – (4) Rybakina vs (Q) Paolini

Non prima delle 23:00 – (14) Kasatkina vs Sabalenka