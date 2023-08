Tabellone Wta 1000 Cincinnati 2023: Swiatek e Sabalenka guidano il seeding, Cocciaretto al via

E’ stato sorteggiato il tabellone principale del torneo Wta 1000 di Cincinnati 2023, torneo in programma sul cemento canadese dal 13 al 20 agosto. La prima testa di serie è la numero uno al mondo Iga Swiatek, seguita da Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. Al via anche la nostra Elisabetta Cocciaretto, entrata in extremis e subito opposta ad una tennista di casa, ovvero Sloane Stephens. Decisamente intrigante il primo turno tra Elina Svitolina e Caroline Wozniacki, quest’ultima al secondo torneo dal suo rientro sul circuito. Di seguito ecco il tabellone completo con gli accoppiamenti in costante aggiornamento.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TABELLONE WTA 1000 CINCINNATI 2023

PRIMO TURNO

(1) Swiatek BYE

(WC) Collins vs Pavlyuchenkova

Zheng vs (Q)

(WC) Williams vs (16) Kudermetova

(10) Vondrousova vs Siniakova

(WC) Naef vs Potapova

Stephens vs Cocciaretto

(6) Garcia BYE

(4) Rybakina BYE

Ostapenko vs Pliskova

(Q) vs Kostyuk

(Q) vs (13) Bencic

(9) Kvitova vs Blinkova

(Q) vs Samsonova

(Q) vs Sherif

(7) Gauff BYE

(8) Sakkari BYE

Alexandrova vs Cirstea

Martic vs (Q)

Muchova vs (12) Haddad Maia

(15) Keys vs Mertens

Begu vs Bouzkova

Pera vs (Q)

(3) Pegula BYE

(5) Jabeur BYE

Zhu vs Kalinina

Brady vs Vekic

Azarenka vs (11) Krejcikova

(14) Kasatkina vs (WC) Stearns

Svitolina vs (WC) Wozniacki

Linette vs (Q)

(2) Sabalenka BYE