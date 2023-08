Wta 1000 Cincinnati 2023, Paolini ‘on fire’: batte facilmente anche Bucsa e accede agli ottavi

Jasmine Paolini brilla in quel di Cincinnati, dove nel WTA 1000 in corso di svolgimento batte con facilità Cristina Bucsa e avanza in ottavi di finale. Dopo l’altra netta vittoria ai danni di Marta Kostyuk, l’allieva di Renzo Furlan ha sfruttato al meglio l’accoppiamento con la qualificata spagnola, che all’esordio invece aveva estromesso dal torneo l’ex top-10 Belinda Bencic. L’azzurra si è imposta con lo score di 6-1 6-3 e dopo Montreal si ripete anche in Ohio, con anche una classifica che inizia a farsi interessante: Jasmine è virtualmente n°39 del ranking mondiale ed entrerebbe in questo momento per la prima volta in carrier tra le top-40. Al round successivo dovrà vedersela contro Elena Rybakina, che in rimonta è riuscita ad avere la meglio su Ostapenko.

LA PARTITA – In apertura dell’incontro Jasmine perde la battuta, ma questo sarà anche l’unico gioco perso dall’azzurra nel corso della prima frazione, dato che da quel momento infilerà un parziale di sette games a zero che la porterà avanti 6-1 1-0. Qualche difficoltà, invece, arriva nel secondo set, in cui la spagnola prova ad entrare nel match e con un suo mini-parziale di 3 games a 0 si porta avanti 3-1, iniziando a sperare in un terzo set. Invece la reazione della nativa di Bagni di Lucca è veemente: risponde con un 5-0 e va a vincere 6-1 6-3.