Prosegue la marcia di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Miami 2025. La numero uno italiana ha infatti conquistato l’accesso al terzo turno in Florida, battendo in due set la slovacca Rebecca Sramkova con il punteggio di 6-4, 6-4 dopo un’ora e 42 minuti di una partita molto più tirata di quanto non dica il risultato finale. Per la toscana, numero 7 del ranking mondiale e testa di serie numero 6 a Miami, adesso ci sarà una tra Jabeur e Siniakova. Con questo successo Paolini porta in parità anche il conto degli scontri diretti con Sramkova, che adesso recita un 4-4: curiosamente Jasmine ha vinto tutti gli ultimi quattro match disputati contro la slovacca, che a sua volta si era imposta nelle prime quattro sfide datate però tra il 2016 e il 2018. Molto dolce anche l’ultimo precedente, visto che Paolini aveva battuto proprio Sramkova lo scorso novembre per regalare all’Italia il punto decisivo nella finale di Billie Jean King Cup.

La cronaca della partita: doppia rimonta dell’azzurra

L’inizio del match è traumatico per Paolini, che subisce due break consecutivi in apertura consentendo all’avversaria di andare a servire in vantaggio 3-0 nel primo set. Brava l’azzurra a non perdersi d’animo e a reagire, trovando subito uno dei due controbreak e poi rimanere attaccata al parziale anche dopo non aver sfruttato tre palle del 3-3 nel sesto game. Il break infatti arriva comunque subito dopo, con la toscana che rimette tutto in equilibrio per poi mettere sotto pressione Sramkova. La slovacca numero 37 WTA, costretta a servire per rimanere nel set, perde per la terza volta la battuta e permette così a Jasmine di chiudere il parziale sul 6-4.

Più regolare l’avvio del secondo set, con i primi quattro game che seguono il servizio. Ancora una volta però è Paolini a perdere per la prima volta la battuta, dando il via a una serie di break che ribaltano più volte l’inerzia del set. Sramkova restituisce subito il favore per il 3-3 e l’azzurra riesce a tenere il servizio al termine di un infinito settimo gioco in cui annulla ben cinque palle break. Sembra fatta quando l’ennesimo break consente a Paolini di andare a servire sul 5-3, ma stavolta è la toscana a sentire la pressione del momento e Sramkova rientra in gioco. Si tratta però di un’illusione di pochi istanti, perchè la slovacca subisce il terzo break consecutivo e spalanca così le porte del terzo turno a Paolini.