Serviva più che un miracolo per continuare a sperare nei playoff, ma non è arrivato: l’Italia, infatti, ha perso anche le ultime due partite ai Mondiali femminili di curling in corso a Uijeongbu, in Corea del Sud. La squadra azzurra, composta da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis, Angela Romei e Marta Lo Deserto, si era presentata all’ultima giornata con il bilancio di quattro vittorie e sei sconfitte. La speranza di tenere viva una porticina per i quarti di finale (raggiungibili chiudendo tra la terza e la sesta posizione, mentre le prime due sono andate direttamente in semifinale) è venuta definitivamente meno dopo la sconfitta contro le padrone di casa della Corea per 6-2.

Nel corso della mattinata italiana, poi, la definitiva pietra tombale che ha chiuso il percorso dell’Italia, ovvero la sconfitta per 9-2 contro il Canada. Le nordamericane mettono subito le cose in chiaro con una mano da tre punti nel secondo end, issandosi fino al 7-2 nel sesto end. Qui, l’Italia perde la mano concedendo altri due punti, con la contesa che si chiude dopo sette end. Un torneo che lascia l’amaro in bocca alla squadra azzurra, apparsa non in forma e lontana parente della formazione che dodici mesi fa chiuse la rassegna in quarta posizione.

Si chiude così la stagione, inaugurata dal quarto posto europeo. E ora comincia il lavoro in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dove le azzurre sperano di tornare protagoniste.

Curling Mondiali femminili Uijeongbu: la classifica aggiornata

Svizzera (10V, 1P) Canada (9V, 2P) Corea del Sud (9V, 2P) Svezia (8V, 3P) Cina (7V, 4P) Scozia (7V, 5P) Danimarca (5V, 6P) Norvegia (5V, 7P) Giappone (4V, 7P) Italia (4V, 8P) Stati Uniti (3V, 8P) Turchia (3V, 9P) Lituania (0V, 12P)

Il programma dei prossimi turni

Sessione 20 – venerdì 21 marzo

11:00 SUI – DEN

KOR – USA

CAN – CHN

JPN – SWE

Quarti di finale – sabato 22 marzo

02:00

Semifinali – sabato 22 mar

08:00

Finale 3° e 4° posto – domenica 23 marzo

02:00

Finale 1° e 2° posto – domenica 23 marzo

08:00