Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Miami 2025, torneo in programma dal 18 al 30 marzo. Seconda tappa del Sunshine Double dopo lo splendido torneo di Indian Wells, con le semifinali che hanno visto sfidarsi le prime 4 della Race. Chiamata alla difesa del titolo Danielle Collins, che però non rientra nella lista delle favorite. Occhi puntati invece su Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Mirra Andreeva e le americane Gauff, Pegula e Keys. A rappresentare i colori azzurri saranno invece Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

WTA MIAMI – MONTEPREMI IN DOLLARI

PRIMO TURNO – $ 23.760

SECONDO TURNO – $ 35.260

TERZO TURNO – $ 60.400

QUARTO TURNO – $ 103.225

QUARTI DI FINALE – $ 189.075

SEMIFINALE – $ 332.160

FINALISTA – $ 597.890

VINCITRICE – $ 1.124.380

WTA MIAMI – MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 21.883

SECONDO TURNO – € 32.455

TERZO TURNO – € 55.648

QUARTO TURNO – € 94.943

QUARTI DI FINALE – € 173.956

SEMIFINALE – € 305.779

FINALISTA – € 549.844

VINCITRICE – € 1.034.717

WTA MIAMI – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 10 punti

SECONDO TURNO – 35 punti

TERZO TURNO – 65 punti

QUARTO TURNO – 120 punti

QUARTI DI FINALE – 215 punti

SEMIFINALI – 390 punti

FINALISTA – 650 punti

VINCITRICE – 1000 punti

ALBO D’ORO WTA MIAMI

2024 Danielle Collins

2023 Petra Kvitová

2022 Iga Swiatek

2021 Ashleigh Barty (2)

2019 Ashleigh Barty (1)

2018 Sloane Stephens

2017 Johanna Konta

2016 Victoria Azarenka (3)

2015 Serena Williams (8)

2014 Serena Williams (7)

2013 Serena Williams (6)

2012 Agnieszka Radwanska

2011 Victoria Azarenka (2)

2010 Kim Clijsters (2)

2009 Victoria Azarenka (1)

2008 Serena Williams (5)

2007 Serena Williams (4)

2006 Svetlana Kuznetsova

2005 Kim Clijsters (1)

2004 Serena Williams (3)

2003 Serena Williams (2)

2002 Serena Williams (1)

2001 Venus Williams (3)

2000 Martina Hingis (2)

1999 Venus Williams (2)

1998 Venus Williams (1)

1997 Martina Hingis (1)

1996 Steffi Graf (5)

1995 Steffi Graf (4)

1994 Steffi Graf (3)

1993 Arantxa Sanchez-Vicario (2)

1992 Arantxa Sanchez-Vicario (1)

1991 Monica Seles (2)

1990 Monica Seles (1)

1989 Gabriela Sabatini

1988 Steffi Graf (2)

1987 Steffi Graf (1)

1986 Chris Evert

1985 Martina Navratilova

TENNISTE PIU’ TITOLATE

8 – Serena Williams

5 – Steffi Graf

3 – Venus Williams, Viktoria Azarenka

2 – Monica Seles, Arantxa Sanchez-Vicario, Martina Hingis, Kim Clijsters, Ashleigh Barty