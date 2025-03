Ecco il tabellone del Wta 1000 di Miami 2025, con i risultati e gli accoppiamenti del torneo che si terrà in Florida dal 18 al 30 marzo. Secondo “1000” consecutivo, dopo che si sono appena conclusi gli Indian Wells con il trionfo di Mirra Andreeva. La giovane tennista russa si è imposta contro Aryna Sabalenka: la numero uno al mondo si presenta al torneo a caccia di un trionfo che sarebbe inedito. Infatti, la bielorussa ha vinto il Miami Open sono nel torneo di doppio con Elise Mertens, mentre nel torneo in singolare non è mai andata oltre i quarti di finale al Miami Open, quando nel 2023 venne eliminata da Sorana Cirstea.

Un incrocio, quello tra Sabalenka e Cirstea, che potrebbe di nuovo riproporsi agli ottavi di finale. Uno scenario che non si augura Elisabetta Cocciaretto, che debutterà nel primo turno proprio contro la romena. In totale sono tre le azzurre inserite nel main draw, in attesa di conoscere l’esito delle finale delle qualificazioni in cui è in gioco anche Lucrezia Stefanini.

Oltre a Cocciaretto, presente anche Jasmine Paolini, che, come testa di serie numero 6, debutterà direttamente al secondo turno contro una tra Rebecca Sramkova e una qualificata. L’azzurra vedrà come possibile avversaria al terzo turno Ons Jabeur, mentre negli eventuali quarti di finale si prospetta un possibile incrocio con Coco Gauff ma anche con Lucia Bronzetti, che invece debutterà contro Jessica Bouzas Maneiro.

WTA 1000 MIAMI 2025, MONTEPREMI E PRIZE MONEY

Il tabellone del Wta 1000 di Miami 2025: accoppiamenti e risultati

PARTE ALTA

(1) Sabalenka bye

Tomova vs McNally

Q vs Kudermetova P.

(29) Frech bye

(21) Vekic bye

Q vs Q

Cirstea vs Cocciaretto

(14) Collins bye

(9) Q. Zheng bye

Davis vs Q

Q vs Li

(19) Putintseva bye

(26) Fernandez bye

Gracheva vs Parks

Zarazua vs Krueger

(7) Rybakina bye

(3) Gauff bye

(WC) Kvitova vs Kenin

Bouzas Maneiro vs Bronzetti

(28) Sakkari bye

(18) Alexandrova bye

Pavlyuchenkova vs Linette

Q vs Q

(16) Haddad Maia bye

(12) Kasatkina bye

Danilovic vs (WC) Baptiste

Osaka vs Q

(24) Samsonova bye

(31) Jabeur bye

Yuan vs Siniakova

Q vs Sramkova

(6) Paolini bye

PARTE BASSA

(8) Navarro bye

(WC) Ishii vs Raducanu

Kessler vs Bouzkova

(30) Noskova bye

(17) Anisimova bye

Sherif vs Sun

Kudermetova V. vs Wang Xin.

(11) Andreeva M. bye

(13) Shnaider bye

Rakhimova vs Blinkova

Potapova vs Q

(23) Kostyuk bye

(32) Kalinskaya bye

Lamens vs Uchijima

(WC) Tomljanovic vs Q

(4) Pegula bye

(5) Keys bye

(WC) Andreeva E. vs Avanesyan

(WC) Eala vs Volynets

(25) Ostapenko bye

(20) Tauson bye

(WC) Grant vs Grabher

Osorio vs (WC) Mboko

(10) Bados bye

(15) Muchova bye

Kalinina Azarenka

Yastremska vs Bencic

(22) Svitolina bye

(27) Mertens bye

Boulter vs Stearns

Garcia vs Q

(2) Swiatek bye