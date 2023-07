Wimbledon 2023: tra Sinner e i quarti di finale c’è il colombiano Galan

Sognare è lecito. Il tabellone di Wimbledon 2023, infatti, si è letteralmente aperto per Jannik Sinner, che agli ottavi di finale se la vedrà contro il colombiano Daniel Elahi Galan (secondo match dalle 14.00 italiane sul Court 1). Un solo precedente tra i due, portato a casa dall’altoatesino. In quell’occasione si trattava della fase a gironi della Coppa Davis 2021, con il campioncino azzurro che prevalse in due set sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino.

Sinner partirà favorito anche sul verde britannico dove, per il secondo anno di fila, potrebbe raggiungere i quarti di finale. L’occasione è ghiotta per l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, che ai quarti di finale potrebbe incrociare la racchetta contro uno tra il canadese Denis Shapovalov oppure il russo Roman Safiullin. Prima, però, c’è l’esame rappresentato dall’arcigno sudamericano. Quest’ultimo, nonostante si trovi di poco all’interno dei primi cento al mondo, è un avversario esperto. In carriera, tra le altre cose, può vantare un doppio terzo turno tra Roland Garros e US Open. Sintomo che è in grado di performare su ogni superficie dopo degli inizi caratterizzati inevitabilmente dalla terra rossa.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

COME SEGUIRE SINNER-GALAN IN TV

In quest’edizione dei Championships ha saputo sfruttare con scaltrezza una parte di tabellone lasciata orfana dallo statunitense Taylor Fritz. Buon per Sinner che, a discapito di qualche sbavatura commessa contro il francese Quentin Halys al terzo turno, non dovrebbe incontrare grossi problemi. Il suo avversario possiede dei colpi d’inizio gioco molto efficaci, su tutti la prima di servizio e il dritto. Qualora lo scambio dovesse prolungarsi, tuttavia, il nativo di San Candido non dovrebbe avere troppi problemi a disporre del suo avversario, dato ampiamente sfavorito dalle quote dei bookmakers. Per Sinner si tratta indubbiamente di una grande occasione dopo delle ultime settimane non esaltanti a livello tecnico, fisico e mentale.

Nei primi due turni, infatti, si è vista nuovamente la bella copia di Jannik, consistente al servizio e privo di punti deboli da fondocampo. Mai come contro Galan, inoltre, saranno indispensabili le variazioni e le discese a rete. Il gioco piuttosto monocorde del colombiano, infatti, potrebbe andare in tilt se gli verranno proposte delle palle sempre più ambigue. Sinner dovrà essere bravo soprattutto sotto l’aspetto mentale. L’altoatesino in questa partita (ed eventualmente anche la prossima) ha tutto da perdere e poco da guadagnare. Nei pensieri di tutti. infatti, c’è già fissa una semifinale contro il serbo Novak Djokovic, colui che gli ricorda la sua più grande performance della carriera a livello di erba.